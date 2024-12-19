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Гостиницу, в которой жил предполагаемый убийца Кириллова, закрыли для посторонних

РИА Новости: гостиница, в которой жил убийца Кириллова, закрыта для посторонних
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ФСБ РФ

Гостиница в Москве, в которой, предположительно, жил подозреваемый в убийстве генерала Игоря Кириллова, сейчас закрыта для посторонних. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, мужчина, назвавший себя охранником, заявил, что ему неизвестно о причинах закрытия гостиницы, а начальства на месте нет, поскольку оно «уехало по делам с документами».

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Незадолго до этого на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

19 декабря стало известно, что предполагаемый подрывник Ахмад Курбанов жил в хостеле на Рязанском проспекте в 500 метрах от дома Кириллова. Мужчина рассказывал сотрудникам хостела, что работает курьером. Никаких подозрений по отношению к себе он не вызвал, всегда вовремя оплачивал проживание, жил тихо и ни с кем не скандалил. Курбанов заселился в хостел пять месяцев назад, однако затем временно уехал, но перед терактом вернулся в свой же номер.

Ранее Курбанову предъявили обвинение в терроризме.

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Убийство генерала Кириллова
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