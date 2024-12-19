Недовольные соседи избили палкой машину российской пары, устраивавшей громкие вечеринки

В Подмосковье недовольные шумом соседи повредили машину пары, которая устраивала громкие вечеринки. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в поселке Красково. Между соседями произошел конфликт из-за шума в доме — проживающая там пара устраивала громкие алкогольные застолья, чем беспокоила других жильцов. Неоднократные замечания в свой адрес мужчина и женщина игнорировали.

В какой-то момент соседи решили отомстить одному из нарушителей спокойствия, испортив его автомобиль. На кадрах с места событий видно, как один из жильцов избивает машину палкой, а второй находится рядом.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников и доставили их в отдел полиции. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на видео попало, как женщина бросалась с дубиной на проезжающие машины во Владивостоке.