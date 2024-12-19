Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

20-летнюю слепую кошку спасли из замерзшего озера

UPI: в США спасли 20-летнюю слепую кошку, провалившуюся под лед
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США 20-летнюю слепую кошку спасли из замерзшего озера, пишет UPI.

В Массачусетсе два местных жителя стали местными героями после того, как спасли 20-летнюю слепую кошку, провалившуюся под лед замерзшего озера Наббассет. Об этом сообщили сотрудники службы контроля за животными.

Как пишут СМИ, первой, кто заметил животное в бедственном положении, была проходившая мимо женщина. Она услышала треск льда и вскоре увидела, как кошка провалилась в холодную воду. Пока свидетельница звонила спасателям, двое мужчин бросились ей на помощь питомице.

После этого приятели отнесли ее в дом, где отогрели и накормили. В тот же день животное осмотрели ветеринары, передавшие сбежавшую кошку владельцам.

Ранее пенсионерка потеряла ногу после того, как ее поцарапала уличная кошка. Несмотря на это, женщина не держит на нее зла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами