В США 20-летнюю слепую кошку спасли из замерзшего озера, пишет UPI.

В Массачусетсе два местных жителя стали местными героями после того, как спасли 20-летнюю слепую кошку, провалившуюся под лед замерзшего озера Наббассет. Об этом сообщили сотрудники службы контроля за животными.

Как пишут СМИ, первой, кто заметил животное в бедственном положении, была проходившая мимо женщина. Она услышала треск льда и вскоре увидела, как кошка провалилась в холодную воду. Пока свидетельница звонила спасателям, двое мужчин бросились ей на помощь питомице.

После этого приятели отнесли ее в дом, где отогрели и накормили. В тот же день животное осмотрели ветеринары, передавшие сбежавшую кошку владельцам.

Ранее пенсионерка потеряла ногу после того, как ее поцарапала уличная кошка. Несмотря на это, женщина не держит на нее зла.