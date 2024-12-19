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В Тобольске волки перелезли через забор на участке женщины и напали на кроликов

В Тобольске волки напали на кроликов на участке местной жительницы

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Depositphotos

Жительница Тобольска пожаловалась на хищников, которые пробрались на участок и уничтожили 30 кроликов. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на улице Володарского. Как рассказала сама женщина, хозяйство принадлежит ее матери. На кадрах с места инцидента видно, что помещения, в которых жили животные, открыты, а сами кролики лежат во дворе в крови.

«Никто, кроме 30 кроликов, не пострадал, камера все сняла», – поделилась дочь владелицы.

Слова женщины подтвердили в управлении МВД по региону. По их данным, ночью через забор перелезли несколько волков и пробрались к кроликам.

До этого подобный случай произошел в Курганской области. Волк зашел в поселок Курорт Озеро Медвежье, где он напал на нескольких местных жителей.

В результате трое человек были госпитализированы с укусами. Одну из пострадавших спасти не удалось.

Ранее в Индии волк схватил ребенка за шею и попытался утащить из дома.

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