В Тобольске волки перелезли через забор на участке женщины и напали на кроликов

Жительница Тобольска пожаловалась на хищников, которые пробрались на участок и уничтожили 30 кроликов. Об этом сообщает 72.ru.
Инцидент произошел на улице Володарского. Как рассказала сама женщина, хозяйство принадлежит ее матери. На кадрах с места инцидента видно, что помещения, в которых жили животные, открыты, а сами кролики лежат во дворе в крови.
«Никто, кроме 30 кроликов, не пострадал, камера все сняла», – поделилась дочь владелицы.
Слова женщины подтвердили в управлении МВД по региону. По их данным, ночью через забор перелезли несколько волков и пробрались к кроликам.
До этого подобный случай произошел в Курганской области. Волк зашел в поселок Курорт Озеро Медвежье, где он напал на нескольких местных жителей.
В результате трое человек были госпитализированы с укусами. Одну из пострадавших спасти не удалось.
Ранее в Индии волк схватил ребенка за шею и попытался утащить из дома.