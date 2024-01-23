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В Курганской области волк растерзал женщину

В Курганской области волк напал на людей и растерзал женщину

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Depositphotos

В Петуховском муниципальном округе Курганской области волк зашел в поселок и напал на людей, хищник растерзал женщину и ранил еще троих человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава округа Антон Волков.

Инцидент произошел в поселке Курорт Озеро Медвежье. Хищник зашел в населенный пункт и прежде, чем его успели отловить, напал на людей.

Три человека госпитализированы с укусами, серьезные травмы получила местная жительница, женщина была оставлена в больницу, но спасти ее не удалось.

«Это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или вблизи его границ», — сообщил глава Петуховского округа Антон Волков.

Территорию населенного пункта патрулируют полицейские, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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