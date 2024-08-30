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Волк напал на семилетнего мальчика и пытался утащить из дома за горло

В Индии волк схватил ребенка за шею и попытался утащить из дома

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Depositphotos

Жители индийского города Бахрайч пожаловались на нападение волка, во время которого пострадал ребенок. Об этом сообщает India Today.

По словам матери семилетнего мальчика, животное проникло в их дом ночью и схватило ребенка за шею. Родительница обратила на это внимание и попыталась спасти сына, мешая волку уволочь пострадавшего.

В результате хищник сдался и сбежал. Мальчика отправили в больницу, где медики 13 дней оказывали ему всю необходимую помощь. В итоге пациенту удалось выжить. После нападения у него остались шрамы на лице, шее, голове и ушах.

По данным источника, это не первый подобный случай. В этом же году волки попытались утащить у местной жительницы ребенка, который спал с ней. Ее брат помог ребенку, но сам получил серьезные травмы.

Всего от действий волков пострадали не менее восьми детей. Местные жители патрулируют улицы ночью, чтобы своевременно заметить хищников и не допустить того, чтобы они нападали на людей.

Ранее плывущий к российскому селу медведь переполошил его жителей.

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