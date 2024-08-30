Волк напал на семилетнего мальчика и пытался утащить из дома за горло

Жители индийского города Бахрайч пожаловались на нападение волка, во время которого пострадал ребенок. Об этом сообщает India Today.

По словам матери семилетнего мальчика, животное проникло в их дом ночью и схватило ребенка за шею. Родительница обратила на это внимание и попыталась спасти сына, мешая волку уволочь пострадавшего.

В результате хищник сдался и сбежал. Мальчика отправили в больницу, где медики 13 дней оказывали ему всю необходимую помощь. В итоге пациенту удалось выжить. После нападения у него остались шрамы на лице, шее, голове и ушах.

По данным источника, это не первый подобный случай. В этом же году волки попытались утащить у местной жительницы ребенка, который спал с ней. Ее брат помог ребенку, но сам получил серьезные травмы.

Всего от действий волков пострадали не менее восьми детей. Местные жители патрулируют улицы ночью, чтобы своевременно заметить хищников и не допустить того, чтобы они нападали на людей.

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