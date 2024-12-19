Суд вызвал переводчика для обвиняемого в убийстве генерала Кириллова

Суд в Москве вызвал переводчика для Ахмада Курбанова, обвиняемого в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, вопрос об аресте Курбанова будет рассмотрен в четверг вечером.

Собеседник ТАСС рассказал, что обвиняемый не владеет русским языком в той степени, которая достаточна для участия в заседании суда, в связи с чем он потребовал привлечь переводчика к процессу.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Незадолго до этого на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова.

Курбанова задержали 18 декабря. Для его допроса также пришлось привлечь переводчика, так как мужчина не говорил по-русски. Мужчина признался, что куратор с Украины обещал ему $100 тыс. долларов и проживание в Евросоюзе за устранение генерала. После того как Курбанов согласился, ему скинули координаты тайника и объяснили, как собрать из компонентов радиоуправляемую бомбу.

Ранее раскрыто место задержания исполнителя теракта, в результате которого погиб Кириллов.