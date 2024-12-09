Бык набросился на женщину возле школы в Сочи

В Краснодарском крае бык напал на женщину и напугал детей возле сочинской гимназии № 9. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи».

Инцидент произошел возле ЖК «Министерские озера» на остановке общественного транспорта. Разъяренное животное набросилось на прохожую, женщину спасала знакомая, которая проезжала мимо на автомобиле, она стала сигналить и спугнула быка.

Животное направилось в сторону школы, где напугало мать с двумя детьми, семья успела убежать. Хозяева агрессивного быка пока не найдены. Обратилась ли пострадавшая с заявлением в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае на женщину напал агрессивный бык и нанес серьезные травмы. Животное напало на 44-летнюю женщину в тот момент, когда она пыталась вернуть его в загон. На место оперативно прибыли медики. Пострадавшая с многочисленными травмами, в том числе рваными ранами брюшной полости, была госпитализирована.

Ранее в Иркутской области корова едва не затоптала двухлетнюю девочку.