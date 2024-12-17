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Пассажир с электронной сигаретой устроил дебош в самолете до Новосибирска

В аэропорту Новосибирска задержали дебошира с электронной сигаретой

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Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Новосибирска полицейские задержали пассажира с электронной сигаретой, который устроил дебош в самолете. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

По информации ведомства, инцидент произошел на рейсе с Сахалина в Новосибирск. Один из пассажиров начал курить электронную сигарету во время полета и устроил дебош. Мужчина нецензурно выражался и мешал окружающим, не реагируя на замечания в свой адрес.

После прибытия в аэропорт дебошира задержали транспортные полицейские. Им оказался 33-летний житель Кемеровской области. В отношении россиянина составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями о нарушении запрета на курение на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, а также мелком хулиганстве.

Ранее пьяный помощник российского депутата устроил скандал в самолете.

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