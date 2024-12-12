Более 10 человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Новосибирской области

На трассе в Мошковском районе Новосибирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовая автомашина, пострадали 11 человек. Об этом сообщает правительство региона в Telegram-канале.

«Медицинская помощь потребовалась 11 пострадавшим, в том числе одному несовершеннолетнему», — отметили в областном министерстве здравоохранения.

Четырех пострадавших увезли с места ДТП в автомобилях скорой помощи, еще семеро обратились за медпомощью самостоятельно. В министерстве подчеркнули, что никто не получил тяжелых травм.

В региональном управлении МВД рассказали, что дорожная авария произошла в среду в 18:30. Автобус после столкновения с грузовиком съехал в кювет. В салоне находились 45 пассажиров.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Пассажир автобуса рассказал «Газете.Ru», что в результате аварии транспортное средство занесло и несколько раз перевернуло. По его словам, в салоне автобуса была давка из-за большого количества пассажиров, но все они помогали друг другу вылезти из автобуса.

Ранее россиянам рассказали, почему автобусы стали чаще попадать в аварии.