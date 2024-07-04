Ученые впервые нашли стеклопластик в съедобных устрицах и мидиях

Британские ученые из Брайтонского и Портсмутского университета впервые обнаружили высокие концентрации стеклопластика в устрицах и мидиях. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Hazardous Materials (JHM).

Частицы стекловолокна нашли в мягких тканях моллюсков, собранных у берегов Южной Англии. С помощью микроромановской спектроскопии команда зафиксировала до 11,2 тыс. полимерных фрагментов на килограмм в устрицах и до 2,7 тыс. частиц на килограмм в мясе мидий.

Стекловолокно, широко используемое с 1960-х годов в производстве лодок, печально известно своей долговечностью. Его также невероятно трудно утилизировать должным образом, и часто его просто отправляют на свалки.

Двустворчатые моллюски фильтруют воду ради питательных веществ и таким образом накапливают в себе синтетический загрязнитель.

Ученые отметили, что это может иметь серьезные последствия не только для морской жизни, но и для здоровья человека, поскольку мидии и устрицы считаются деликатесом.

В дальнейшем исследователи намерены лучше изучить экологические последствия от загрязнения морской среды стекловолокном.

Ранее стало известно, что речные мидии накапливают в себе большое количество радионуклидов.