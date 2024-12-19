Машинист грузового поезда на допросе назвал причину аварии в Мурманской области

Машинист грузового поезда заявил в ходе допроса, что сломанный токоприемник стал причиной крушения составов в Мурманской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По словам машиниста, когда грузовой поезд проехал станцию Княжая (Мурманская область), в кабине загорелся главный выключатель. Это означало, что поезд оказался обесточен и не может тянуть состав весом 6000 тонн. Как рассказал машинист, когда он и его помощник вышли наружу, то увидели, что задний токоприемник опущен. Они попытались устранить поломку, но не успели — состав покатился вниз.

18 декабря, в 16:15 мск, при прибытии на станцию Княжая произошло столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург с вагонами грузового состава. В поезде в момент аварии находился 321 пассажир. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. Госпитализация понадобилась 14 пассажирам.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис опубликовал список пострадавших в результате столкновения поездов.