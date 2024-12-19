Россиянина, дважды взламывавшего чужое авто, задержали благодаря случайному прохожему

В Санкт-Петербурге 47-летний местный житель предстанет перед судом за кражу с причинением значительного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По версии правоохранительных органов, житель Северной столицы дважды летом 2024 года взламывал один и тот же автомобиль «Вольво», припаркованный на улице Ропшинской, и забирал оттуда имущество и деньги. Он открывал водительскую дверь с помощью подбора ключей.

«Первый раз добычей обвиняемого стали инструменты, которые он продал за 10 тыс. рублей, во второй раз ему достались денежные средства в размере 3,5 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержать злоумышленника удалось благодаря случайному прохожему, который сделал фотографию преступника после второго взлома.

Прокуратура направила дело с обвинительным заключением в суд. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Томске мужчина украл из машины более миллиона рублей через открытое окно.