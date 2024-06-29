Россиянин украл из машины более миллиона рублей через открытое окно

В Октябрьском районе Томской области ранее судимого местного жителя обвиняют в краже крупной суммы денег из машины. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, инцидент произошел на Иркутском тракте. 41-летний мужчина проходил мимо припаркованной машины и заметил открытое окно. На сиденье лежала сумка, которую вор не раздумывая схватил и скрылся.

В сумке фигурант обнаружил более одного миллиона рублей наличными и успел потратить существенную сумму на алкоголь и наркотики. Злоумышленника удалось задержать. При обыске в его доме найдена часть денег, которую мужчина не успел потратить. В отношении ранее судимого жителя Томска возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что в Астрахани правоохранители задержали уроженца области, подозреваемого в краже пожертвований прихожан в пользу храма Сергия Радонежского. Мужчина пробрался в помещение, принадлежащее церкви. При помощи ключа, оставленного в замке, он открыл сейф, забрал из него более 450 тысяч рублей и скрылся. Позже полиция, изучив записи камер наблюдения, задержала предполагаемого преступника на авто. Часть украденных средств мужчина потратил на покупку машины, другую — на личные нужды.

Ранее мужчина на Range Rover пытался познакомиться с девушкой и украл у нее пакет с продуктами.