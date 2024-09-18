Француз 10 лет подмешивал жене наркотики и отдавал насильникам. Среди фигурантов дела 50 человек Брат авиньонского монстра из Франции обвинил его во лжи

Француз Доминико Пелико в течение 10 лет подмешивал своей жене Жизель наркотики, после чего приглашал мужчин, которые насиловали ее в бессознательном состоянии. На скамье подсудимых — 50 человек, среди которых один был ВИЧ-положительным. Жизель случайно узнала об этом после задержания мужа, когда полиция обнаружила 20 тысяч фото и видео. Судебный процесс проходит в Авиньоне.

Француз Доминико Пелико на протяжении десяти лет подмешивал жене Жизель в напитки наркотики, а потом приглашал незнакомцев, которые насиловали ее в бессознательном состоянии. Судебный процесс по этому громкому делу сейчас проходит в Авиньоне. На скамье подсудимых, помимо самого Пелико, находятся еще 50 мужчин.

Пелико, которого СМИ окрестили авиньонским монстром, задержали в 2020 году. При этом история с насилием над женой всплыла абсолютно случайно: 68-летний мужчина пытался незаметно делать фотографии под юбками у посетительниц супермаркета, но был пойман. Полиция провела обыск у него дома и обнаружила в архивах более 20 тысяч фото и видео секса с участием Жизель и других мужчин.

69-летняя женщина заявила, что многие годы испытывала «проблемы с памятью» и даже не подозревала, что с ней может происходить что-то подобное. Она была в шоке, когда правоохранители показали ей снимки и видеозаписи.

«Мой мир рухнул. Для меня все рушилось. Все, что я построила за 50 лет», — цитирует слова Жизель The Guardian.

Пелико полностью признал вину, но попытался оправдаться тем фактом, что предлагал жене свингерство, но она категорически отказывалась. Он сообщил, что усыплял Жизель 10 таблетками Теместы (анксиолитик), подмешивая препарат в еду или в бокал с вином.

«Меня принесли в жертву на алтаре порока. Они относились ко мне как к тряпичной кукле, как к мусорному мешку», — заявила пострадавшая.

Женщина отказалась от своего права на анонимность, сделав судебный процесс публичным. Она подчеркнула, что дает показания «за всех женщин», которые подвергались насилию.

Конспирация и ВИЧ

Как пишет Paris Match, самому младшему из насильников было 25 лет, самому старшему — 72 года. Это мужчины абсолютно разных профессий — пожарный, водитель грузовика, медсестра, водопроводчик, тюремный охранник, журналист. Один из мужчин был ВИЧ-положительным, но не использовал презерватив.

С некоторыми из насильников Доминико вступал в гомосексуальные отношения. Другим давал советы, какие препараты использовать, чтобы усыпить их жен.

Большинство фигурантов дела проживают в городе Мазане, где находился дом супругов Пелико. Это маленький городок с населением около 6 тыс. человек. Некоторые из них заявили, что Пелико говорил им, что Жизель в курсе ситуации и участвует в процессе добровольно.

Участников изнасилований Пелико заставлял соблюдать строгие правила: парковать автомобиль в нескольких улицах от дома, не пользоваться духами и не курить, чтобы не вызвать подозрений у жены, чувствительной к запахам. Одежду гости должны были снимать на кухне или в гостиной, чтобы не оставить случайно какой-нибудь предмет одежды в спальне.

Жизель рассказала на суде, что очень переживала из-за своих странных провалов в памяти, и муж даже возил ее к врачу, который не диагностировал у нее болезни Альцгеймера. Кроме того, женщина сообщила судье, что гинеколог брал у нее анализы, которые показали наличие инфекций, передающихся половым путем.

Насилие в детстве и святая жена

Пелико называет свою жену «святой» и говорит, что именно она заставила его забыть якобы пережитое в детстве сексуальное насилие. Он рассказал следователям, что в возрасте 9 лет подвергся насилию со стороны медбрата в больнице, куда его госпитализировали с травмой головы, полученной в драке с братом.

«Я несколько дней пробыл под капельницей, прошел через ад, он меня всячески насиловал», — утверждает Пелико.

Его брат в свою очередь сообщил, что Доменико провел в клинике всего одну ночь, а когда вернулся, говорил «только о прикосновениях». Кроме того, мать мальчиков наводила справки и выяснила, что в ту ночь в отделении работали только медсестры-женщины. «Я никогда особо не верил в эту историю, он придумал ее, чтобы себя виктимизировать», — считает старший брат.

Также авиньонский монстр жаловался на то, что его отец применял насилие по отношению к матери. «Это не соответствует моим воспоминаниям. Да, у наших родителей были ссоры. И, может быть, один раз, а не два, отец мог дать пощечину моей матери», — настаивает его брат.

Жизель и Доменико познакомились в 1971 году. Два года спустя они поженились, им было по 21 году. В браке родилось трое детей — девочка и два мальчика. Сейчас у пары семеро внуков.

В 2001 году, когда компания Пелико обанкротилась, пара фиктивно развелась, чтобы Жизель не участвовала в урегулировании долга. В 2007-м они снова оформили брак.

Доминику Пелико и 50 другим обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.