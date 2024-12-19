В детском саду Дагестана объяснили, зачем показывали детям прямую линию Путина

В Бабаюртовском районе Дагестана воспитанникам детского сада «Сказка» показывали прямую линию президента РФ Владимира Путина. Как рассказала «Газете.Ru» директор учреждения Роза Байболатова, просмотр трансляции инициировали воспитатели. Эфир смотрели только дети из старшей группы.

«Дети смотрели не весь эфир, просто хотели показать детям старшей группы как глава государства В.В. Путин отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Инициатива была воспитателей, и дети заинтересовались. После просмотра ребята задавали интересующие их вопросы, про президента, про историю России, про государственные символы», — сказала она.

До этого в соцсетях администрации Бабаюртовского района отчитались о том, что воспитатели и воспитанники детского сада «Сказка» смотрели прямую линию президента. Позже пост был удален со страницы администрации.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Госдуме ответили на вопрос о разрешении многоженства в России.