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«Ехала и рыдала»: россиянка попала в больницу из-за давки в маршрутке

В Нижнем Новгороде женщине сломали ребро во время давки в маршрутке

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Нижнем Новгороде местная жительница сломала ребро, когда ехала в переполненной маршрутке. Об этом потерпевшая рассказала в беседе с NN.ru.

По словам потерпевшей, она долго ожидала маршрутку А-64, но когда та не приехала, решила добираться с пересадкой. В маршрутке Т-83 было так много людей, что пассажирка получила травму.

«Когда мы подъехали к Оперному театру, один мужчина решил сделать «доброе дело» и продвинуться в центр, чтобы еще люди могли зайти. Он своей массой так сильно надавил на меня, что у меня под грудью что-то щелкнуло», — поделилась женщина.

Она отметила, что почувствовала такую сильную боль, что оставшиеся остановки до выхода «ехала и рыдала».

Женщина отметила, что позвонила в кол-центр и оставила жалобу, ей ответили, что передали ее сообщение перевозчику и посоветовали обратиться в травмпункт.

Потерпевшая показалась врачу, где ей диагностировали перелом ребра и предложили госпитализацию. От стационара нижегородка отказалась, тогда медики выдали ей справку, в которой по неизвестной потерпевшей причине указали «бытовой» характер травмы.

По словам женщины, представитель перевозчика, связавшийся с ней, уточнил, что вины водителя в случившемся нет.

«Он сказал, что их вина была бы в том случае, если бы, например, водитель резко затормозил, и я пострадала из-за этого. Я спросила, а почему вы запускаете людей в автобус, когда в нем уже нет места? «Мы не имеем права проезжать остановку» — ответили мне», — рассказала о подробностях разговора потерпевшая.

Нижегородка отметила, что не понимает, почему водитель не закрывал двери в салон, когда транспортное средство было переполнено, а «люди все лезли и лезли».

Ранее в Казани инвалид сломала позвоночник в автобусе во время поездки.

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