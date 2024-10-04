В Казани инвалид сломала позвоночник в автобусе во время поездки

Жительница Татарстана с инвалидностью получила травму, когда ехала в транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в автобусе №43. По словам пассажиров, в какой-то момент средство передвижения подрезали, и водитель «ударил по педалям», так как не хотел создать аварийную ситуацию.

В салоне тем временем люди стали падать. Сама инвалид ударилась спиной о поручень. По предварительным данным, россиянка сломала позвоночник. О том, в каком состоянии пострадавшая находится сейчас, не сообщается.

Известно, что женщина является инвалидом первой группы.

По информации источника, авторы обращались к директору компании, которая управляет маршрутами, но он попросил направить вопросы в письменной форме.

До этого в Туле местного жителя-инвалида избили подростки. По версии следователей, школьники ворвались в квартиру и напали на владельца, после чего скрылись. Известно, что у мужчины есть нарушения опорно-двигательного аппарата.

Ранее инвалиду пришлось ползти до туалета на борту из-за запрета на перевозку коляски в самолете.