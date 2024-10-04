Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казани инвалид сломала позвоночник в автобусе во время поездки

Mash: в Казани инвалид получила перелом позвоночника в автобусе

close
Freepik

Жительница Татарстана с инвалидностью получила травму, когда ехала в транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в автобусе №43. По словам пассажиров, в какой-то момент средство передвижения подрезали, и водитель «ударил по педалям», так как не хотел создать аварийную ситуацию.

В салоне тем временем люди стали падать. Сама инвалид ударилась спиной о поручень. По предварительным данным, россиянка сломала позвоночник. О том, в каком состоянии пострадавшая находится сейчас, не сообщается.

Известно, что женщина является инвалидом первой группы.

По информации источника, авторы обращались к директору компании, которая управляет маршрутами, но он попросил направить вопросы в письменной форме.

До этого в Туле местного жителя-инвалида избили подростки. По версии следователей, школьники ворвались в квартиру и напали на владельца, после чего скрылись. Известно, что у мужчины есть нарушения опорно-двигательного аппарата.

Ранее инвалиду пришлось ползти до туалета на борту из-за запрета на перевозку коляски в самолете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами