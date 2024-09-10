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Главу районного отдела СК в Перми зарубили топором

Задержан подозреваемый в убийстве главы районного отдела СК РФ в Перми

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Depositphotos

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве руководителя Свердловского отдела следственного управления СК РФ по Пермскому краю Евгения Середкина. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что тело мужчины нашли в ночь на 10 сентября в его доме в Перми. По информации издания, смерть наступила в результате нескольких ударов топором.

«Подозреваемый в совершении преступления задержан и дал признательные показания», — говорится в публикации.

Источники уточнили, что убийство Середкина не было связано с его служебной деятельностью. Конфликт между сотрудником СК РФ и другим мужчиной произошел на бытовой почве.

Как выяснили журналисты, коллеги считали погибшего руководителя одним из самых профессиональных работников следственного управления по Пермскому краю. Его карьера началась с должности следователя в управлении внутренних дел Дзержинского района Перми. Также в разное время Середкину довелось работать в Главном управлении министерства внутренних дел РФ по Пермскому краю, в следственном отделе на транспорте и на иных позициях. При этом следственный отдел по Свердловскому району Перми он возглавил только в 2023 году.

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