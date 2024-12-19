Россиянам объяснили, как ничем не заболеть перед Новым годом

Если подхватить болезнь перед Новым годом, то это испортит праздник не только пациенту, но и всей семье. Избежать этого можно, если одеваться по погоде, не пить спиртное на голодный желудок и не есть покупные салаты, объяснил НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов .

Среди респираторных инфекций сейчас лидируют риновирусы и ковид штамма «омикрон», а вот вирусов гриппа довольно мало. Викулов призвал в качестве профилактических мер регулярно проветривать помещение, уделять внимание физнагрузке и использовать антисептики. Важно сохранять голову и ноги в тепле и сухими, одеваться по погоде и делать хотя бы минимальную аэробную нагрузку.

Но опасны не только ОРВИ — человек может в канун праздника отравиться испорченным блюдом или алкоголем.

«Чтобы избежать отравлений, не стоит покупать заправленные салаты, лучше готовить самостоятельно, не делать заранее заготовок, — считает специалист. — Заправленные салаты хранятся не более 12 часов, при вакуумной упаковке чуть дольше».

Напомним, врачи считают, что хронический стресс повышает вероятность заражения вирусом — это связано с тем, что на его фоне повышается кортизол. Это приводит к хроническому воспалению, что ухудшает работу иммунных клеток-борцов с инфекциями. По их мнению, защититься от этого помогут достаточный сон, физическая активность, здоровое питание и практики осознанности.

Ранее сообщалось, что половина россиян довольны своим здоровьем, но боятся серьезно заболеть.