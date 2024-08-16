Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Половина россиян довольны своим здоровьем, но боятся серьезно заболеть

Самыми опасными болезнями россияне считают рак, диабет и ВИЧ

close
100%
Depositphotos

Половина россиян довольны состоянием своего здоровья, 66% уверены в нем полностью. При этом у каждого третьего есть хронические заболевания, а 40% — боятся заболеть чем-то серьезным, такие данные приводит «АльфаСтрахование» по итогам опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый пятый опрошенный скорее доволен своим здоровьем. Скорее недовольны 15% респондентов, а совсем не довольны — 13%.

Более требовательны к своему здоровью женщины, более 33% представительниц слабого пола его состоянием недовольны в той или иной степени. При этом полностью удовлетворены здоровьем 54% мужчин.

Хронические заболевания есть у трети россиян, а предрасположенность к ним еще у 18%. Не страдают таковыми заболеваниями 28%, не знают об их наличии 23%.

Из явных проблем больше всего жителей страны беспокоит депрессивное состояние и тревожность (21%), постоянная усталость (20%), головные боли (17%), недостаточный вес (15%), проблемы со сном (14%), проблемы с пищевым поведением и лишний вес (12%). На усталость и недостаток сна чаще всего жалуются молодые люди до 24 лет. Головные боли чаще беспокоят женщин 34-55 лет.

Самым опасным опрошенные считают рак (23%). После него идет диабет — 16%, ВИЧ — 13%, инфаркт — 13%, не сдает позиций ковид — 13%, сердечно-сосудистая недостаточность — 12%, инсульт — 9%.

К услугам докторов россияне, как правило, прибегают раз в полгода-год. 52% ходят в поликлинику по ОМС, 21% — пользуются ДМС от работодателя, 11% купили полис сами, а 16% прибегают к врачам частной практики. 40% респондентов идут в поликлинику сразу, как подозревают у себя какую-то болезнь. Каждый третий начинает лечение к поиску диагноза в интернете.

На витамины, чекапы россияне особо не тратятся — среднемесячный чек на поддержание здоровья у большинства опрошенных составляет 3 тыс. руб. Но каждый пятый опрошенный тратит 25 тыс. руб. и больше. Чаще не экономят на лечении женщины — 20% из них тратят более 25 тыс. руб. на эти цели ежегодно.

Для большинства участников опроса забота о здоровье, прежде всего, здоровый образ жизни, так ответили 18%. Спортом занимаются с этой целью 17%, делают чекапы 14%, профилактические процедуры 13%, отказались от вредных привычек 11%, диспансеризацию регулярно проходит каждый десятый.

Более осмысленно к тратам на дополнительные способы поддержать здоровье — витамины, БАДы, ретриты и т.д. — относятся взрослые люди. А вот более 25 тыс. руб. на такую поддержку здоровья готовы отдавать 48% опрошенных молодых людей до 24 лет.

Ранее были названы лучшие упражнения для снятия напряжения в спине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами