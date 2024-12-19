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В российском регионе банда похитила мужчину ради выкупа в полмиллиона

В Югре избитый мужчина сбежал от похитителей, разбив стекло в их машине

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Shutterstock

В Югре мужчину похитили, вывезли в лес и избили ради полумиллиона рублей. Об этом сообщила прокуратура ХМАО.

По версии следствия, в сентябре этого года трое мужчин вступили в преступный сговор с целью похищения жителя Мегиона. В выбранный день они прибыли в вечернее время к месту проживания потерпевшего. Силой усадили его в машину и вывезли в лесной массив, где стали избивать. При этом злоумышленники требовали передать им 500 тыс. рублей.

Вернувшись в город, похитители направились на автомобильную парковку, и пострадавший решил действовать. Он разбил стекло в машине и выбрался через него, а затем обратился за помощью к проезжавшим мимо полицейским. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по двум статьям, вскоре они предстанут перед судом.

Ранее официантка и двое безработных похитили сына военнослужащей и потребовали 4,5 млн рублей.

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