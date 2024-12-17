Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенники разработали новую схему обмана россиян путем взлома телефонов

МВД предупредило россиян о схеме мошенничества с покупками в интернет-магазинах

close
Depositphotos

Мошенники разработали новую схему обмана россиян путем взлома их мобильных телефонов в момент совершения покупок в интернете. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

В заявлении говорится, что злоумышленники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с различными товарами по доступным ценам. Заказы якобы можно оплатить при получении «покупки», однако для их подтверждения потенциальный покупатель должен оставить на сайте свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон.

Далее жертва получает SMS-сообщение об отправке «оформленного заказа», для чего предлагается скачать и установить на гаджете фальшивое приложение-трекер. Вместо сервиса на телефон россиян попадает банковский троян под названием Mamont.

Помимо информации для входа в банковское приложение, злоумышленники могут также получить доступ к телефонным номерам, архиву фотографий, электронной почте, криптографическим ключам и электронным подписям.

Ранее в России отработали схему выманивания денег у россиянок на сайтах знакомств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами