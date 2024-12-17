Мошенники разработали новую схему обмана россиян путем взлома телефонов

Мошенники разработали новую схему обмана россиян путем взлома их мобильных телефонов в момент совершения покупок в интернете. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

В заявлении говорится, что злоумышленники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с различными товарами по доступным ценам. Заказы якобы можно оплатить при получении «покупки», однако для их подтверждения потенциальный покупатель должен оставить на сайте свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон.

Далее жертва получает SMS-сообщение об отправке «оформленного заказа», для чего предлагается скачать и установить на гаджете фальшивое приложение-трекер. Вместо сервиса на телефон россиян попадает банковский троян под названием Mamont.

Помимо информации для входа в банковское приложение, злоумышленники могут также получить доступ к телефонным номерам, архиву фотографий, электронной почте, криптографическим ключам и электронным подписям.

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