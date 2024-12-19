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Кузбассовец украл инвалидную коляску у шестилетнего ребенка

В Кемеровской области мужчина обокрал мальчика-инвалида

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Белово Кемеровской области пьяный прохожий украл детское инвалидное кресло и сдал в комиссионный магазин за сто рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы обратился отец шестилетнего мальчика, мужчина сообщил. что неизвестный украл у ребенка инвалидное кресло, без помощи которого сын не может самостоятельно передвигаться. Ящер потерпевший оценил в 80 тысяч рублей.

Личность вора удалось быстро установить, его задержали. Выяснилось, что пьяный злоумышленник заметил стоявшее на улице инвалидное кресло и решил сдать его в комиссионный магазин, вырученные за похищенное сто рублей он потратил на новую порцию алкоголя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, коляску вернули владельцу.

До этого сообщалось, что в Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении. Женщина ограбила соседку и отобрала у нее сумку. Злоумышленница знала, что накануне соседка получила пенсию, она подкараулила ее в подъезде и несколько раз ударила ее по голове, затем выхватила сумку и скрылась.

Ранее красноярец с игрушечным пистолетом избил и ограбил пенсионерку.

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