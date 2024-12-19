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На Урале учителю-педофилу сократили срок в колонии

Челябинскому учителю-педофилу сократили срок в колонии

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Челябинской области сократили срок заключения бывшему учителю русского языка и литературы Максиму Маркину, который осужден за преступление против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Мужчине, приговоренному к 13,5 года колонии строгого режима, скостили срок на три месяца.

«Так как Маркин полностью, добровольно возместил потерпевшей моральный вред в сумме 2 млн рублей, суд апелляционной инстанции снизил срок наказания в виде лишения свободы до 13 лет и трех месяцев с лишением права заниматься педагогической и воспитательной деятельностью с детьми на срок до 14 с половиной», — пояснили журналистам в суде.

Мужчину задержали в августе 2023 года после совершенного преступления в отношении третьеклассницы, которую он вывез в безлюдное место, надругался над ней.

Ранее замдиректора семейного центра в Петербурге задержали по делу о педофилии.

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