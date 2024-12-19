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Россиянам назвали самые опасные сочетания продуктов на новогоднем столе

ОСН: сочетать картошку с мясом и есть фрукты на десерт – опасно для здоровья

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Pexels

Чтобы новогоднее застолье обошлось без последствий для здоровья, нужно продумать меню заранее. Эксперты рекомендуют отказаться от некоторых, особенно вредных сочетаний продуктов и блюд, которые могут испортить самочувствие, фигуру и в целом негативно отразиться на здоровье, пишет Общественная Служба Новостей.

Одно из самых популярных у россиян блюд – это картофель с мясом. Специалисты, однако, считают такое сочетание продуктов вредным, так как оно наносит сильный удар по печени. Лучше запечь картофель отдельно от мяса и подать его с овощными салатами.

Также диетологи считают, что начинать застолье лучше с фруктов и ягод, а уже потом приступать к более тяжелой пище. Если же съесть фрукты на десерт, то это приведет к смешению продуктов разной категории и времени переваривания, что очень плохо влияет на желудок.

Еще одно опасное сочетание – это мясо и яйца. К примеру, запеченное в яичном кляре мясо сильно нагружает почки, и вместо пользы от белка организм получает только вред. Лучше есть эти продукты раздельно, считают эксперты.

Отказаться нужно и от одновременного употребления алкоголя и бобовых, так как это катастрофа для кишечника, и от кофе со спиртным – такое сочетание грозит жестоким похмельем.

Напомним, врачи также не советуют закусывать спиртные напитки сладким, фруктами, сочетать алкоголь с солеными продуктами, жареным мясом и острыми блюдами.

Ранее россиянам рассказали, какие блюда должны быть на праздничном столе в год змеи.

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