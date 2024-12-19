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Женщина получила посылку и нашла внутри живого паука

Daily Mail: британка получила посылку с живым пауком внутри

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Marnie Holman/TikTok

В Англии женщина получила посылку и нашла внутри паука, пишет Daily Mail.

Марни Холман, рассказала, что приняла участие в «Тайном Санте» и получила от магазина посылку, в которой должны были лежать новогодние атрибуты. Однако когда британка вскрыла коробку, увидела, как внутри что-то зашевелилось.

«Я в ужасе поняла, что это паук, и швырнула его через комнату», — вспоминает студентка.

Несмотря на арахнофобию, Холман пришлось использовать щипцы, чтобы извлечь членистоногого и поместить его в ванну.

«Я не ожидала, что мне придётся разбираться с живым пауком», — добавила она.

После этого Марни вызвала службу по борьбе с вредителями, так как не была уверена, безвреден ли паук. Приехавшие специалисты сообщили, что он не представляет опасности, забрав его с собой.

Ранее британские заключенные пожаловались на нашествие крыс и ядовитых пауков.

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