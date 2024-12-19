Пьяный пациент напал на медсестру в барнаульской больнице

В Барнауле сотрудники Росгвардии обезвредили дебошира, напавшего на медсестру, оказывавшую ему помощь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В приемный покой городской больницы был доставлен нетрезвый пациент. После того как медики привели мужчину в чувства, он набросился на одну из медсестер. Дебошир схватил женщину за шею и попытался ударить ее кулаком.

Персонал больницы вызвал наряд Росгвардии, который обезвредил и задержал 56-летнего пациента. Мужчина доставлен в отдел полиции, проводится проверка.

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