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Пьяный пациент напал на медсестру в барнаульской больнице

В Барнауле пациент с кулаками набросился на медсестру в больнице

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Shutterstock

В Барнауле сотрудники Росгвардии обезвредили дебошира, напавшего на медсестру, оказывавшую ему помощь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В приемный покой городской больницы был доставлен нетрезвый пациент. После того как медики привели мужчину в чувства, он набросился на одну из медсестер. Дебошир схватил женщину за шею и попытался ударить ее кулаком.

Персонал больницы вызвал наряд Росгвардии, который обезвредил и задержал 56-летнего пациента. Мужчина доставлен в отдел полиции, проводится проверка.

До этого сообщалось, что во Владивостоке пьяный мужчина напал на медиков скорой помощи, схватил за волосы фельдшера и едва не лишил зрения водителя. Причиной агрессии россиянина стало то, что врачи прошли в квартиру в обуви.

Ранее в Петербурге сотрудник психологической службы избил фельдшера скорой помощи.

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