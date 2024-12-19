Иммунолог объяснил, почему россияне начали массово болеть «легким ковидом»

Россияне в последнее время начали чаще жаловаться на заражение «легким ковидом». У них наблюдается температура до 37,5, ломота в теле, головная боль, а выздоравливают такие пациенты медленно. Причиной того, что жители стали легче переносить коронавирусную инфекцию, является выработка естественного иммунитета, поэтому бояться не стоит, объяснил 360.ru иммунолог, завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.

«У людей есть уже естественный иммунитет, потому что они очень много или часто встречались с ковидом. Та доза иммунитета, которую они получали после очередной инфекции, сейчас помогает», — пояснил врач.

По его словам, это легкий ковид с задержанным течением. Длительное выздоровление он объяснил тем, что у многих иммунитет уже истощен из-за очаговых вспышек респираторных болезней. Что касается конкретно ковида, то он как раз отличается от гриппа тем, что чаще вызывает осложнения, а реабилитация занимает по две-три недели, в то время как при обычном ОРВИ на восстановление уходит не более десяти дней.

Симптомы при этом похожие – плохой сон, усталость, боль в суставах, а иногда может также наблюдаться учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, гайморит или фарингит.

Напомним, британские ученые выяснили, что значительное количество людей после выздоровления от COVID-19 страдает от слабости, быстрой утомляемости и замутненности сознания. Эта совокупность симптомов известна как долгий или затяжной ковид, причины которого планируется выяснить в будущих исследованиях.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал новую вакцину от ковида.