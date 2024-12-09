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Россиян предупредили о риске развития «синдрома праздничного сердца» в Новый год

Врач Копылов: синдром праздничного сердца может развиться в Новый год

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В период новогодних праздников и корпоративов россияне рискуют столкнуться с «синдромом праздничного сердца», который характеризуется сбоями в работе сердечно-сосудистой системы. Об этом kp.ru рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.

По его словам, в группе риска в особенности находятся люди, у которых есть проблемы с коронарными артериями, гипертония, ишемическая болезнь сердца, лишний вес и синдром обструктивного апноэ во сне (чаще всего проявляется как сильный храп).

«Обычно [при опасном нарушении ритма] люди начинают отчетливо ощущать биение своего сердца — в то время, как в нормальном состоянии мы этого не чувствуем. Причем, удары происходят как бы вразнобой, неритмично. Чаще всего нарушение сердечного ритма проходит с повышенной частотой — 120 ударов в минуту и более», — сказал Копылов.

К симптомам недуга он также отнес одышку, ощущение нехватки воздуха, появление слабости и головокружения, а также стенокардию — сжимающую давящую боль в грудной клетке.

Главный терапевт Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук Оксана Драпкина до этого говорила, что для снижения риска развития «синдрома праздничного сердца» нужно ограничивать потребление еды и алкоголя в праздничные дни. Кроме того, важно увеличить двигательную активность и снижать уровень стресса путем тех действий, которые вас успокаивают, например, просмотра фильма.

Ранее сообщалось, что в России в два раза снизилось производство слабоалкогольной продукции.

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