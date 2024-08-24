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В Германии произошло нападение на городском фестивале

Bild: при нападении с ножом на фестивале в Золингене в ФРГ погибли три человека

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Shutterstock

Мужчина с ножом напал на людей на фестивале в немецком городе Золинген, в результате чего по меньшей мере три человека погибли, несколько человек получили тяжелые ранения. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Мужчина ударил ножом прохожих на городском фестивале в Золингене. По показаниям свидетелей, преступник, похожий на араба, скрывается», — сказано в сообщении.

Как сообщает издание, один из соорганизаторов мероприятия Филипп Мюллер заявил местному изданию Solinger Tageblatt, что в настоящее время спасатели борются за жизни девяти человек.

Накануне сообщалось, что в Подмосковье американец порезал ножом возлюбленную-россиянку и сбежал в Турцию.

22 августа издание «Фонтанка» написало, что Ленинградской области мужчина из-за ревности напал на свою жену с ножом, женщину спасли дети.

По предварительной информации издания, инцидент произошел 20 августа в садоводстве «Хладкомбинат», расположенном в коттеджном поселке Новая Ропша. В частном доме между супругами началась ссора из-за ревности, мужчина схватил охотничий нож и стал наносить им удары 31-летней женщине. Ее спасло то, что в жилище вошли несовершеннолетние дети, и в этот момент пострадавшая смогла покинуть помещение.

Ранее в Москве 17-летний юноша вонзил нож в грудь водителю такси.

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