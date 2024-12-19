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Подростки обворовали в квартиру в Подмосковье, но не смогли выбраться и попались

В Подмосковье женщина вернулась в квартиру и обнаружила там подростков-грабителей

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Подростки толпой вломились в квартиру в Подмосковье, но не смогли выбраться и были пойманы на месте кражи, Сапа.

Инцидент произошел в подмосковном поселке Северный. Вечером 40-летняя местная жительница вернулась с дочерью домой и обнаружила в своей квартире беспорядок и четверых детей, при этом у нее пропали ювелирные украшения, а также зарядки и клавиатура от компьютера. Женщина не дала несовершеннолетним скрыться и вызвала полицию.

Задержанные признались, что в квартиру проникли семеро человек, но трем из них — 16-летнему «главарю» и двум девочкам — удалось сбежать с похищенными вещами. Остальным пришлось ждать возвращения хозяйки жилья, так как их подельники захлопнули дверь, которая открывалась только снаружи, когда убегали. По данным Telegram-канала, среди налетчиков оказались три девочки, а самому младшему из воров — восемь лет. Сейчас правоохранители решают, что делать с малолетними преступниками, старших членов банды собираются привлечь к уголовной ответственности.

Ранее мужчина проник в дом ради кражи, но зачитался книгой и был пойман с поличным.

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