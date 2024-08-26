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Мужчина проник в дом ради кражи, но зачитался книгой и был пойман с поличным

В Риме зачитавшийся хозяйской книгой вор был пойман на месте преступления

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Shutterstock/Christopher Slesarchik

В Риме мужчина проник в дом с целью кражи, но начал читать книгу и был задержан хозяином на месте преступления, передает Agenzia Nova.

ЧП произошло в доме на улице Карло Мирабелло, в престижном столичном районе Прати. Днем 38-летний вор-домушник проник туда и стал исследовать комнаты в поисках ценных вещей, однако его внимание привлекла книга Джованни Нуччи «Боги в шесть: «Илиада» в час аперитива».

Забыв о цели своего визита, незваный гость уселся на террасе и стал читать рукопись. Вероятно, он не подозревал, что хозяин дома находится поблизости, и в конце концов последнего привлек шум с балкона.

Вор понял, что его застали врасплох, и попытался сбежать, но ему помешали соседи владельца дома, а затем на место прибыли и полицейские. Задержанного отправили под арест по обвинению в краже и попытке кражи.

Ранее осужденный за грабеж мужчина сбежал из тюрьмы и сразу же обокрал квартиру.

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