Мужчина проник в дом ради кражи, но зачитался книгой и был пойман с поличным

В Риме мужчина проник в дом с целью кражи, но начал читать книгу и был задержан хозяином на месте преступления, передает Agenzia Nova.

ЧП произошло в доме на улице Карло Мирабелло, в престижном столичном районе Прати. Днем 38-летний вор-домушник проник туда и стал исследовать комнаты в поисках ценных вещей, однако его внимание привлекла книга Джованни Нуччи «Боги в шесть: «Илиада» в час аперитива».

Забыв о цели своего визита, незваный гость уселся на террасе и стал читать рукопись. Вероятно, он не подозревал, что хозяин дома находится поблизости, и в конце концов последнего привлек шум с балкона.

Вор понял, что его застали врасплох, и попытался сбежать, но ему помешали соседи владельца дома, а затем на место прибыли и полицейские. Задержанного отправили под арест по обвинению в краже и попытке кражи.

Ранее осужденный за грабеж мужчина сбежал из тюрьмы и сразу же обокрал квартиру.