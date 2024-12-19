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Мужчина залил замочную скважину соседа суперклеем в отместку за беспорядок в общем коридоре

В Сингапуре мужчина залил клеем замочную скважину соседа за бардак в коридоре

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Shutterstock

В Сингапуре 76-летний пенсионер по имени Ли А Ченг отправится в тюрьму за нападение на 66-летнего знакомого, а также порчу имущества соседа. Об этом сообщает The Strait Times.

Как говорится в сообщении СМИ, пожилой мужчина распылил на своего знакомого разбавленный в бутылке хлор из-за давней ссоры.

В другом инциденте пенсионер посчитал поведение соседки, которая захламила общий коридор своими вещами, безответственным. В отместку он залил ее замочную скважину. Женщина хотела вынести в общее помещение картон, когда поняла, что ее дверь больше не открывается. Чтобы выбраться из квартиры, ей понадобилась помощь полиции.

Суд приговорил нарушителя к четырем неделям тюремного заключения и штрафу в размере 1000 местных долларов.

Ранее в Петербурге пенсионер поджег «Газель» соседа из-за места на парковке.

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