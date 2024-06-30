Пенсионер поджег «Газель» соседа из-за парковочного места

В Красногвардейском районе Петербурга мужчина поджег чужой автомобиль из-за постоянно занятого парковочного места. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по проспекту Косыгина, в правоохранительные органы обратился владелец автомобиля марки «Газель» и сообщил о возгорании машины. Транспортное средство выгорело полностью.

Как установили полицейские, поджог авто совершил 68-летний пенсионер из-за того, что эта машина постоянно занимала парковочное место. Возбуждено уголовное дело о поджоге, обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого сообщалось, что в Пермском крае мужчина сжег четыре машины, пытаясь слить из них бензин. Мужчина плохо видел и поднес зажигалку к отверстию бака, чтобы понять, сливается ли топливо. Когда злоумышленник чиркнул зажигалкой, машина мгновенно воспламенилась. Пламя быстро перекинулось на соседние машины. В итоге полностью сгорели четыре авто. Молодого человека приговорили к 300 часам обязательных работ.

Ранее москвич спалил машину соседа за неправильную парковку.