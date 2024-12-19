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Суд избрал меру пресечения фигурантам по делу об организации незаконной миграции в Москве

Суд в Москве арестовал фигурантов по делу об организации незаконной миграции

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Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения фигурантам дела об организации незаконной миграции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы в **Telegram**-канале.

По данным пресс-службы, пятерых фигурантов дела приговорили к заключению под стражу на два месяца.

«В отношении других фигурантов суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранты дела в составе организованной группы за незаконное денежное вознаграждение осуществляли нелегальное пребывание иностранных граждан на территории России. По версии суда, злоумышленники предоставляли фиктивные трудовые договоры и постановку на миграционный учет.

18 декабря в Москве задержали 8 членов банды, которая организовала через поддельные трудовые договоры нелегальную миграцию в Россию более тысячи иностранцев. По данным следствия, незаконной деятельностью злоумышленники занимались в период с января 2023 по декабрь 2024 года. Своими махинациями они заработали более 30 млн рублей.

По данным СК РФ, в ходе расследования были проведены обыски и рейды. Правоохранители изъяли денежные средства, поддельные документы и бланки.

Ранее сообщалось, что на Кузбассе мать трижды меняла отцовство детям ради мигрантов.

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