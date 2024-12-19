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Блогерша из Австралии напоила участников вечеринки грудным молоком

NDTV: австралийская блогерша напоила гостей вечеринки своим грудным молоком

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sarahs_day/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша из Австралии напоила участников вечеринки грудным молоком, пишет NDTV.

Австралийка Сара Стивенсон рассказала, что предложила гостям на рождественской вечеринке попробовать грудное молоко. Некоторые приятели с энтузиазмом отреагировали на предложение, в то время как другие, включая мужа и старшего ребенка блогерши, отказались.

«Разве они настоящие друзья, если не пробуют ваше грудное молоко?» — пошутила Сара.

Мнение зрителей на этот счет разделились. Кто-то отметил, что добавил бы грудное молоко в свой утренний чай в крайнем случае, а другая женщина, которая кормила грудью троих детей, призналась, что никогда не пробовала такое молоко в обычной жизни.

Ранее Элис Оглетри из Техаса установила мировой рекорд, сдав 2645 литров грудного молока.

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