Женщина установила мировой рекорд, сдав 2645 литров грудного молока

Жительница Техаса попала в Книгу рекордов Гиннесса, сдав 2600 литров грудного молока, пишет Good News Network.

Элис Оглетри из Техаса установила мировой рекорд по количеству грудного молока, сданного одним человеком — 2645 литра. Женщина начала свое донорство после рождения ее сына Кайла в 2010 году.

Медсестры заметили избыточное количество молока, которое производила Элис, и предложили ей стать донором для женщин, испытывающих трудности с грудным вскармливанием. Американка с радостью согласилась, отметив в интервью, что донорство и помощь другим занимают важное место в её жизни.

«У меня большое сердце, но, к сожалению, я не могу постоянно жертвовать деньги на добрые дела, так как мне нужно заботиться о семье», — призналась Оглетри.

Ранее построенный на Филиппинах отель в форме гигантского петуха попал в Книгу рекордов Гиннесса