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Власти Новошахтинска объяснили, почему не сработала система оповещения при атаке БПЛА

Бондаренко: оповещение в Новошахтинске не сработало, так как не было угрозы

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Новошахтинске Ростовской области, который ночью атаковал дрон, не сработала система оповещения, так как системы ПВО отработали по воздушным целям и угрозы для населения не было. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко.

По его словам, со вчерашнего дня многие районы Ростовской области, включая Новошахтинск, подверглись массированной атаке ВСУ. Местные жители массово возмущаются из-за несработавшей городской системы оповещения.

«Сигнал «Воздушная тревога» включается, если есть реальная угроза для гражданского населения», — объяснил Бондаренко.

В ночь на 19 декабря несколько десятков беспилотников и три ракеты атаковали Ростовскую область. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.

Большая часть дронов и ракет была нейтрализована, однако на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание. Также в результате падения фрагментов БПЛА получил ранения один человек под Ростовом.

Ранее назван дешевый способ борьбы с дронами.

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