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Россиянин попытался купить коров и остался без 3 млн рублей

Житель Саратова потерял 3 млн рублей, пытаясь купить коров у друга

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Житель Саратова лишился 3 млн рублей, когда пытался купить коров. Он перечислил деньги еще в начале осени, но животных так и не увидел, сообщает sarinform.ru со ссылкой на старшего помощника городского прокурора Екатерину Маркину.

Продать коров мужчине пообещал его друг, которому он и перевел 3 млн рублей. Однако скотину ему так и не доставили, а друг внезапно перестал выходить на связь, после чего пострадавший обратился в правоохранительные органы. Полиция начала проверку, детали случившегося уточняются.

До этого в Башкирии пенсионерка пыталась купить жилье родственникам и накопить недостающие деньги, а в итоге лишилась 7 млн рублей. Деньги по совету мошенника она якобы положила на некий виртуальный счет ради процентов, куда в течение полугода перевела все свои накопления.

Ранее мужчина спрятал украденные из офиса работодателя деньги в коровьем навозе.

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