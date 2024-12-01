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Российская пенсионерка пыталась купить дом родственникам и лишилась более 7 млн рублей

В Башкирии пенсионерка за полгода отдала мошенникам более 7 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Нефтекамске пенсионерка пыталась купить жилье родственникам и накопить недостающие деньги, и лишилась семи миллионов рублей за полгода. Об этом сообщает УМВД по республике Башкирия.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 74-летняя жительница Башкирии. Женщина сообщила, что планировала купить дом для своей родственницы. Имея на руках небольшую сумму, она искала способы увеличить накопления и нашла объявление о выгодных инвестициях.

С пенсионеркой связался неизвестный, представившийся брокером. Россиянка начала переводить деньги, ей открыли виртуальный счет, где она видела заработанные проценты, в течение полугода она сняла все свои банковские накопления, продала акции и перевела деньги на указанный аферистом счет.

Когда сумма инвестированных средств достигла 7 миллионов рублей, потерпевшая решила вывести деньги. Злоумышленники убедили женщину в том, что заработанные 39 миллионов отправят по месту жительства в инкассаторском автомобиле, и потребовали оплаты этой услуги стоимостью 300 тысяч рублей. Эту сумму пришлось набирать, занимая у знакомых. После перевода этих средств «менеджер» перестал выходить на связь.

Ранее россиянин заработал 42 млн рублей на «мандариновой» афере.

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