Врач рассказала, как выбрать сладкий новогодний подарок для ребенка

При выборе сладкого новогоднего подарка для ребенка важно смотреть на состав продукта и качество сладостей в нем. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

По ее словам, лучше выбирать варианты без арахиса, молочного шоколада и конфет с красителями. Кроме того, в сладостях должны быть как можно меньше консервантов Е и пищевых добавок, тем лучше. Врач советует присмотреться к «правильным сладостям», например, к мультизлаковым конфетам.

«Мультизлаковые конфеты — дело хорошее. Злаки в их составе реже вызывают аллергию. Но контроль необходим. Тут нужно родителям понимать, если у ребенка есть склонность к диарее, не очень такой крепкий кишечник, то мультизлаковые конфеты могут слабить. С другой стороны, мультизлаковые конфеты требуют достаточного количества жидкости (чай, вода), это во избежание обратного эффекта — запоров. В составе могут быть орехи. Поэтому изучить состав», — отметила Белоусова.

К числу хороших вариантов в наборе она отнесла мармелад, безе без красителей, зефир, пастилу, чипсы из фруктов, а также фрукты и орехи в шоколаде, если у ребенка нет аллергии.

Данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» до этого показали, что цена сладких подарков перед новогодними праздниками взлетела до 13%. По данным аналитиков, на детские праздничные наборы сладостей тратят минимум 700-800 рублей, подарок весом в 500–600 граммов обходится в среднем в 791 рубль.

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