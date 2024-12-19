Сотрудника министерства финансов арестовали за съемку незнакомки под юбкой

Сотрудника министерства финансов Японии арестовали за съемку под юбкой у незнакомки, сообщает Japan Today.

Инцидент произошел еще в октябре, когда 44-летний чиновник Ясутака Йонета оказался на железнодорожной станции Минами-Осава в Хатиодзи, пригороде Токио. По данным полиции, он сфотографировал нижнее белье 20-летней девушки без ее согласия, когда ехал на эскалаторе.

Известно, что соответствующее фото было обнаружено в телефоне чиновника, когда его допрашивали по поводу другого инцидента. Подозреваемый отверг обвинения, заявив, что не помнит событий того дня.

Сообщается, что, помимо службы в Минфине, Йонета также занимает должность специально назначенного доцента в Токийском столичном университете и является сотрудником министерского Института политических исследований. Сейчас мужчина находится под арестом.

Ранее за апскертингом поймали жителя Читы, он специально пришел в парикмахерскую и сфотографировал женщину под юбкой.