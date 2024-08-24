Мужчина пришел в парикмахерскую в Чите и сфотографировал женщину под юбкой

В Чите женщина написала заявление в полицию на мужчину, сфотографировавшего ее под юбкой. Об этом сообщает Chita.ru.

По информации издания, инцидент произошел в одной из парикмахерских города. Сотрудница рассказала, что в заведение пришел мужчина, который попросил разрешить ему подождать в помещении. Она отметила, что рядом находится ювелирный салон, посетителям которого часто приходится ждать по 20-30 минут.

Однако в какой-то момент мужчина поднес телефон под юбку работницы парикмахерской и сделал фото — она это заметила и спросила, что он делает. Посетитель стал все отрицать и даже показал ей галерею, в которой не было фотографии, однако позже в полиции женщине рассказали, что существуют группы, куда такие кадры попадают напрямую.

Сомнений не осталось, когда сотрудница посмотрела запись с камеры видеонаблюдения, где видно, что мужчина действительно сфотографировал ее. Женщина написала заявление в полицию по факту произошедшего.

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