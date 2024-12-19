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Строительная фирма выплатит 1,5 млн ребенку, упавшему с высоты на заброшенном заводе

В Сибири мальчик упал со строительной плиты, играя на заброшенном заводе

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Shutterstock

Подросток из Новосибирской области, получивший травму во время игры на заброшенном заводе, получит 1,5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении областного суда.

Инцидент произошел еще в октябре 2021 года на территории бывшего кирпичного завода в городе Болотное. 13-летний подросток играл там с друзьями и в какой-то момент упал с железобетонной плиты. Его доставили в больницу. В результате падения здоровью ребенка был причинен вред средней степени тяжести, после получения травмы мальчик на протяжении шести месяцев не мог самостоятельно передвигаться, обслуживать себя и испытывал физическую боль. Кроме того, он лишился возможности реализовать свою мечту — стать военным.

Родители несовершеннолетнего обратились в суд с иском к собственнику здания, а также администрации Болотнинского района и города Болотное. Строительную фирму, на балансе которой числится заброшенное здание, районный суд обязал заплатить 1,3 млн рублей пострадавшему и по 100 тыс. каждому из родителей. Однако компания обжаловала это решение, не желая отвечать за случившееся, тем не менее судебная коллегия сочла все доводы несостоятельными и оставила решение суда первой инстанции без изменения, оно уже вступило в силу. Теперь фирма заплатит семье пострадавшего 1,5 млн рублей.

Ранее петербурженка попала под колеса автобуса по вине пьяного мужчины.

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