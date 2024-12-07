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Петербурженка попала под колеса автобуса по вине пьяного мужчины

Пьяный незнакомец толкнул женщину под автобус в Петербурге

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Петербурге неизвестный упал и толкнул прохожую под колеса автобуса, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел вечером 6 декабря на Ленинском проспекте, когда пострадавшая подошла к остановке общественного транспорта, где стояла пара пьяных мужчин. В этот момент один из них упал и задел женщину, которую из-за этого выбросило на проезжую часть под задние колеса автобуса.

Петербурженке помогла оказавшаяся поблизости незнакомка, она позвонила в скорую и полицию. 33-летнюю пострадавшую увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами. После оказания помощи женщину отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

В пресс-службе «Домтрансавто» сообщили, что водитель автобуса действовал по инструкции, остановился и тоже вызвал на место все экстренные службы. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее блогер попала в больницу из-за незнакомца со шприцем, напавшего на нее в метро.

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