Петербурженка попала под колеса автобуса по вине пьяного мужчины

В Петербурге неизвестный упал и толкнул прохожую под колеса автобуса, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел вечером 6 декабря на Ленинском проспекте, когда пострадавшая подошла к остановке общественного транспорта, где стояла пара пьяных мужчин. В этот момент один из них упал и задел женщину, которую из-за этого выбросило на проезжую часть под задние колеса автобуса.

Петербурженке помогла оказавшаяся поблизости незнакомка, она позвонила в скорую и полицию. 33-летнюю пострадавшую увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами. После оказания помощи женщину отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

В пресс-службе «Домтрансавто» сообщили, что водитель автобуса действовал по инструкции, остановился и тоже вызвал на место все экстренные службы. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее блогер попала в больницу из-за незнакомца со шприцем, напавшего на нее в метро.