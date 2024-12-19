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«Родилась в рубашке»: у школьницы, которую скинули с 9 этажа, уцелели все органы

«59.ru»: у пермской школьницы, которую скинули с 9 этажа, уцелели все органы

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Хирург, заведующий травматологическим отделением ГКБ им. М. А. Тверье Сергей Булатов рассказал, как спасал 14-летнюю пострадавшую, которую молодой человек выбросил из окна. По словам медика, состояние несовершеннолетней стабильно, она будет жить. Об этом доктор сообщил в беседе с журналистами «59.ru».

Медик уточнил, что пациентку привезли из села Гамово в краевое медучреждение 17 декабря около полуночи. Ей сразу ввели обезболивающее, а затем провели необходимые обследования, чтобы оценить состояние ее организма, в том числе томографию всего тела.

«Не потребовалась лапаротомия (рассечение стенки живота для доступа к органам. — «Газета.ru») — не было повреждений внутренних органов, слава богу. Человек родился в рубашке», — поделился врач, отметив, что прогноз по восстановлению пациентки благоприятный.

Булатов уточнил, что школьнице при падении повезло, так как она не ударилась о козырек и приземлилась в сугроб.

По информации издания, ситуацию пострадавшей осложняет травма позвоночника, которой сейчас занимаются нейрохирурги из Краевой детской клинической больницы, куда подростка перевезли после стабилизации.

Ранее в Челябинской области беременная девушка выпала из окна во время семейного конфликта.

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