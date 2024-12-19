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В Ленобласти двухлетняя девочка застряла на 20 минут в батарее и попала в больницу

Застрявшую в батарее девочку из Ленобласти перевели в петербургскую больницу

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Ленобласти двухлетняя девочка застряла в батарее отопления и попала в больницу, пишет 78.ru.

Несчастный случай произошел вечером 18 декабря в квартире дома на Александровской улице во Всеволожске. Оставшаяся на время без присмотра девочка застряла в батарее отопления. Она находилась между секциями около 20 минут с поджатым животом и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Сначала пациентку доставили в местную больницу, а затем перевели в одно из медицинских учреждений Петербурга. Сейчас ее состояние оценивается медиками как тяжелое.

До этого пятиклассница сломала в школе челюсть, повторяя опасный трюк для видео. Инцидент произошел на неделе с 9 по 13 декабря в челябинской гимназии. В городском комитете образования подтвердили факт случившегося и отметили, что после несчастного случая в образовательной организации усилили меры безопасности.

Ранее у восьмилетней россиянки остановилось сердце из-за съеденного апельсина.

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