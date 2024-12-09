Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У восьмилетней россиянки остановилось сердце из-за съеденного апельсина

В Калининграде спасли восьмилетнюю девочку, у которой остановилось сердце

close
Elena Sikorskaya/Global Look Press

В Калининграде спасли школьницу, у которой произошла остановка сердца из-за апельсина. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на собственные источники.

Несчастный случай произошел 6 декабря с восьмилетней девочкой на глазах у ее матери, днем ребенок съел апельсин, а уже через час ее состояние резко ухудшилось. Внезапно она начала хрипеть, кашлять, задыхаться. Мать вызвала скорую, медики диагностировали у ее дочери пищевую аллергию и анафилактический шок.

Две прибывшие на место бригады не успевали отвезти девочку в больницу, так как у нее уже начались судороги и произошел отек легких. В какой-то момент ребенок посинел и перестал подавать признаки жизни, тогда врачи провели интубацию трахеи и установили ИВЛ. Им удалось стабилизировать общее состояние пациентки, та порозовела и задышала. После этого ее госпитализировали.

Ранее россиянка не смогла разбудить ребенка после приема таблеток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами