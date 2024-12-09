У восьмилетней россиянки остановилось сердце из-за съеденного апельсина

В Калининграде спасли школьницу, у которой произошла остановка сердца из-за апельсина. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на собственные источники.

Несчастный случай произошел 6 декабря с восьмилетней девочкой на глазах у ее матери, днем ребенок съел апельсин, а уже через час ее состояние резко ухудшилось. Внезапно она начала хрипеть, кашлять, задыхаться. Мать вызвала скорую, медики диагностировали у ее дочери пищевую аллергию и анафилактический шок.

Две прибывшие на место бригады не успевали отвезти девочку в больницу, так как у нее уже начались судороги и произошел отек легких. В какой-то момент ребенок посинел и перестал подавать признаки жизни, тогда врачи провели интубацию трахеи и установили ИВЛ. Им удалось стабилизировать общее состояние пациентки, та порозовела и задышала. После этого ее госпитализировали.

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