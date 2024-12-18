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В российском регионе хирурги сделали пациенту новый мочевой пузырь из кишечника

В Тюмени врачи сделали пациенту новый мочевой пузырь из естественных тканей

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Freepik.com

Тюменские онкоурологи провели сложнейшую операцию, удалив пациенту мочевой пузырь через проколы и сформировав вместо него сферический резервуар из 50 см тонкой кишки. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Выполнить уникальное вмешательство врачам помогла роботическая система Da Vinci Si. Уточняется, что резервуар функционирует как полноценный орган, у пациента сохранен естественный способ мочеиспускания.

«У пациентов после такой операции снижается риск осложнений, они живут без дренажей, у них практически не остается следов от разрезов, — отметил врач-хирург-онколог, заведующий отделением Алексей Пономарев.

В начале декабря в Подмосковье медики спасли женщину с миомой матки весом в семь килограммов. Пациентка обратилась к врачам с жалобами на увеличение живота, боль в области почек и затруднение дыхания. Во время обследования специалисты установили, что у нее миома матки, которая разрослась и заняла всю брюшную полость, сдавив другие органы. Живот рос несколько лет, однако она не придавала этому значения и не обращалась к гинекологу.

Ранее ямальские врачи успешно провели уникальную операцию.

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